Рублев в пятый раз проиграл в четвертьфинале турнира Большого шлема
Российский теннисист Андрей Рублев в пятый раз не смог преодолеть стадию четвертьфинала на турнирах Большого шлема.
Российский теннисист Андрей Рублев в пятый раз не смог преодолеть стадию четвертьфинала на турнирах Большого шлема.
1 июня представитель России на стадии четвертьфинала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») проиграл хорватскому теннисисту Марину Чиличу. Матч завершился со счетом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) в пользу хорвата. Продолжительность встречи составила 4 часа 10 минут.
Примечательно, что до матча против Чилича Рублев на этой стадии турниров Большого шлема не мог взять ни одного сета.
В состав Большого шлема входит четыре турнира — Открытый чемпионат Франции, Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Уимблдонский турнир (в этом году состязания пройдут без российских теннисистов, которых не допустили организаторы, а ATP и WTA не будут начислять очки за турнир), а также Открытый чемпионат США (US Open).
Ранее сообщалось, что Рублев объяснил свое поражение от хорватского спортсмена Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).