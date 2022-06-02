Рублев в пятый раз проиграл в четвертьфинале турнира Большого шлема

1 июня представитель России на стадии четвертьфинала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») проиграл хорватскому теннисисту Марину Чиличу. Матч завершился со счетом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) в пользу хорвата. Продолжительность встречи составила 4 часа 10 минут.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fhwgSNrNr4g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что до матча против Чилича Рублев на этой стадии турниров Большого шлема не мог взять ни одного сета.

В состав Большого шлема входит четыре турнира — Открытый чемпионат Франции, Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Уимблдонский турнир (в этом году состязания пройдут без российских теннисистов, которых не допустили организаторы, а ATP и WTA не будут начислять очки за турнир), а также Открытый чемпионат США (US Open).