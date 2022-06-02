Текущие события
Хоккей. НХЛ
3.06
Колорадо
Эдмонтон
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия
Гибралтар
40
Футбол. Лига наций
19:00
Кипр
Косово
02
Футбол. Лига наций
19:00
Болгария
Северная Македония
11
Футбол. Лига наций
19:00
Эстония
Сан-Марино
20
Футбол. Лига наций
3.06
Казахстан
Азербайджан
Все события
Фоторепортажи
13Европейские чемпионы сезона-2021/22
24«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс»: драка фанатов, толпа во Франкфурте, экс-спартаковец на поле
10:25 (мск), источник: Газета.Ру

Рублев в пятый раз проиграл в четвертьфинале турнира Большого шлема

Российский теннисист Андрей Рублев в пятый раз не смог преодолеть стадию четвертьфинала на турнирах Большого шлема.

Наверх
Источник: Reuters

1 июня представитель России на стадии четвертьфинала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») проиграл хорватскому теннисисту Марину Чиличу. Матч завершился со счетом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) в пользу хорвата. Продолжительность встречи составила 4 часа 10 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что до матча против Чилича Рублев на этой стадии турниров Большого шлема не мог взять ни одного сета.

В состав Большого шлема входит четыре турнира — Открытый чемпионат Франции, Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Уимблдонский турнир (в этом году состязания пройдут без российских теннисистов, которых не допустили организаторы, а ATP и WTA не будут начислять очки за турнир), а также Открытый чемпионат США (US Open).

Ранее сообщалось, что Рублев объяснил свое поражение от хорватского спортсмена Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

 Росгвардеец погиб в Донбассе при боевых действиях с сыном британского политика
В США мужчина открыл стрельбу в медицинском центре, есть погибшие
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь