Определились участницы женского финала «Ролан Гаррос» — 2022

Свёнтек (1) в полуфинальном матче одержала разгромную победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (20) со счётом 6:2, 6:1. Гауфф (18) уверенно обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:1.

Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема», Свёнтек — во второй раз. В 2020 году Ига уже играла в финале «Ролан Гаррос» и одержала победу.

Решающий матч у женщин состоится 4 июня. Время его начала станет известно позднее.