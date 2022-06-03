Дарья Касаткина назвала главное оружие Иги Свёнтек

«Я думаю, то, как она перемещается по корту. Она очень хорошо двигается, добирается до многих мячей. Имею в виду, что она достаёт те мячи, в отношении которых думаешь, что розыгрыш уже закончился. Но она остаётся в борьбе и отбивает мяч довольно рано, что делает задачу действительно трудной. Да, это сложно, когда игрок хорошо двигается, а потом может перейти в режим атаки. Тогда задача становится очень, очень сложной», — сказала Дарья на пресс-конференции.