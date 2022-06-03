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10:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Дарья Касаткина назвала главное оружие Иги Свёнтек

Российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос, что, по её мнению, является главным оружием первой ракетки мира, 21-летней польской теннисистки Иги Свёнтек.

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Источник: Reuters

Вчера, 2 июня, Касаткина в полуфинале Открытого чемпионата Франции проиграла Свёнтек со счётом 2:6, 1:6.

«Я думаю, то, как она перемещается по корту. Она очень хорошо двигается, добирается до многих мячей. Имею в виду, что она достаёт те мячи, в отношении которых думаешь, что розыгрыш уже закончился. Но она остаётся в борьбе и отбивает мяч довольно рано, что делает задачу действительно трудной. Да, это сложно, когда игрок хорошо двигается, а потом может перейти в режим атаки. Тогда задача становится очень, очень сложной», — сказала Дарья на пресс-конференции.

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