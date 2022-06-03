Надаль в 14-й раз вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису

Встреча прошла в Париже. Матч завершился после отказа Зверева от продолжения борьбы из-за травмы при счете 7:6 (10:8), 6:6 в пользу Надаля, посеянного под пятым номером на турнире.

Зверев получил третий номер посева. В финале Надаль сыграет с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом (8-й номер посева) и хорватом Марином Чиличем (20).

В связи с тем, что Зверев не сумел выиграть турнир, россиянин Даниил Медведев 13 июня станет первой ракеткой мира, поскольку у серба Новака Джоковича сгорят очки за прошлогодний титул Открытого чемпионата Франции. Медведев уже возглавлял рейтинг с 28 февраля по 21 марта 2022 года.

Надаль, которому 3 июня исполнилось 36 лет, в рекордный 14-й раз вышел в финал Открытого чемпионата Франции. Все предыдущие финалы закончились победой испанца. На счету Надаля 91 титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он является пятой ракеткой мира. Испанец в текущем сезоне одержал победу на Открытом чемпионате Австралии и стал рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема (21). Надаль является олимпийским чемпионом 2008 года в одиночном разряде.

Звереву 25 лет, он занимает третье место в рейтинге АТР. На его счету 19 титулов под эгидой организации. Лучшим достижением представителя Германии на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США в 2020 году. В 2021 году Зверев стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде, победив в финале россиянина Карена Хачанова со счетом 6:3, 6:1.