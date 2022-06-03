Стал известен соперник Надаля в финале «Ролан Гаррос»
Норвежец Каспер Рууд победил хорвата Марина Чилича в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа.
Норвежец Каспер Рууд победил хорвата Марина Чилича в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа.
В полуфинале Рууд одержал победу над Чиличем со счетом 3:6, 6:4, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут.
В решающем матче мужского турнира норвежец сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее пробился в 14-й в карьере финал «Ролан Гаррос» в день своего 36-летия. Его соперник по полуфинальной игре немец Александр Зверев не смог продолжить борьбу из-за травмы ноги.