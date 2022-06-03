Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Тампа-Бэй
Футбол. Лига наций
3.06
Хорватия
Австрия
03
Футбол. Лига наций
3.06
Франция
Дания
12
Футбол. Лига наций
3.06
Бельгия
Нидерланды
14
Футбол. Лига наций
3.06
Беларусь
Словакия
01
Футбол. Лига наций
3.06
Лихтенштейн
Молдавия
02
Футбол. Лига наций
3.06
Латвия
Андорра
30
Футбол. Лига наций
3.06
Казахстан
Азербайджан
20
Все события
Фоторепортажи
12АСА 139: лучшие фото турнира
18«Спартак» завоевал первый с 2003 года Кубок России
3 июня, источник: Спорт РИА Новости

Стал известен соперник Надаля в финале «Ролан Гаррос»

Норвежец Каспер Рууд победил хорвата Марина Чилича в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа.

Наверх
Источник: Reuters

В полуфинале Рууд одержал победу над Чиличем со счетом 3:6, 6:4, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут.

В решающем матче мужского турнира норвежец сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее пробился в 14-й в карьере финал «Ролан Гаррос» в день своего 36-летия. Его соперник по полуфинальной игре немец Александр Зверев не смог продолжить борьбу из-за травмы ноги.

 'Кровь залила бассейн': как мордобой ватерполистов СССР и Венгрии шокировал мир
Американцы травят Овечкина и унижают себя
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь