Стал известен соперник Надаля в финале «Ролан Гаррос»

В решающем матче мужского турнира норвежец сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее пробился в 14-й в карьере финал «Ролан Гаррос» в день своего 36-летия. Его соперник по полуфинальной игре немец Александр Зверев не смог продолжить борьбу из-за травмы ноги.