Рафаэль Надаль победил свою боль чужой

Первый мужской полуфинал Открытого чемпионата Франции, в котором встречались 13-кратный победитель этого турнира Рафаэль Надаль и Александр Зверев, завершился драматической развязкой. Не использовав четыре сетбола в первой партии и не подав на второй сет, немецкий теннисист после трех с половиной часов игры получил страшную травму правой лодыжки и при счете 6:7 (8:10), 6:6 отказался от продолжения борьбы. Это означает, что 13 июня, через неделю после окончания нынешнего турнира, лидерство в мировой классификации вернется к Даниилу Медведеву.

После того как в ночь со вторника на среду Рафаэль Надаль за четыре с лишним часа одолел в четвертьфинале Новака Джоковича, тренер испанца Марк Лопес рассказывал журналистам, что на следующее утро его знаменитый подопечный проснулся с сильной болью в хронически травмированных ногах. О медицинских проблемах грунтового короля давно известно всем, но в последнее время то он сам, то представители его штаба акцентируют на них внимание едва ли не каждую неделю. Что, впрочем, неудивительно. Подобная информация является элементом классической психологической борьбы, которую великий испанский теннисный хитрец ведет с соперниками, пробуя действовать на их подсознание жалобами на собственные недомогания. В данном случае мишенью команды Надаля был Александр Зверев — уже опытный элитный мастер, дважды побеждавший на итоговых турнирах АТР, но не всегда демонстрировавший способность справиться с собственными нервами.

Для Зверева значение этого полуфинала было трудно переоценить. В том числе и потому, что первая победа на турнирах Большого шлема 6 июня выводила его на первое место в мировом рейтинге.

В пятницу в Париже пошел дождь, и организаторам пришлось закрыть крышу корта Филиппа Шатрие. Это, по идее, должно было помочь Звереву эффективнее использовать свою мощную первую подачу, с помощью которой он в четвертьфинале вывел из борьбы восходящую звезду Карлоса Алькараса. И поначалу главное оружие Зверева работало безотказно. До счета 4:3 его показатель попадания с первого мяча составлял 90%, а поскольку Надаль в самом первом гейме свою подачу потерял, к середине сета преимущество Зверева проявилось довольно отчетливо.

Неприятности немецкого теннисиста начались при розыгрыше второго мяча в восьмом гейме, когда он чуть-чуть утратил бдительность, неудачно укоротил, а Надаль, как это часто бывает, достал трудный мяч. По сути, именно этой мелочи испанцу и хватило для того, чтобы организовать перелом. Вскоре он отыграл подачу, в десятом гейме у него было три сетбола, но Зверев, допускавший много простых ошибок, пока еще держался. Более того, в одиннадцатом гейме Надалю пришлось отыгрывать два брейк-пойнта.

Однако самый главный подвиг грунтовый король совершил на тай-брейке. Хотя кто-то наверняка скажет, что скорее это Зверев сделал роскошный подарок ко дню рождения Надаля, которому 3 июня исполнилось 36 лет. Ведя 6:2, он упустил четыре сетбола, в том числе два на своей подаче, когда сначала сам совсем чуть-чуть ошибся при выходе к сетке, а затем получил в ответ фирменную короткую обводку от испанца, сыгравшего наотмашь из самого угла корта. В итоге этот потрясающий сет завершился со счетом 7:6 (10:8) и продолжался 1 час 38 минут — примерно столько же, сколько иногда длится целый трехсетовый матч! Самое обидное для Зверева заключалось в том, что в принципе игра ему давалась. По статистике, больше половины розыгрышей, состоявших из восьми с лишним ударов, как это ни странно, на тот момент оставались за ним, а не за Надалем.

Вторая партия тоже превратилась в кошмар для нервной системы Зверева, а завершилась ужасной драмой. Надаль четыре раза подряд терял свою подачу и вроде бы предоставил сопернику все шансы, но тот разбазарил их тремя двойными ошибками, подавая на сет при счете 5:3. А вскоре наступила развязка, которая выглядела со стороны настолько страшной, что ее повтор даже специально не показали на канале Eurosport. Утратив на мгновение бдительность вследствие дикого напряжения на четвертом часу игры, Зверев при розыгрыше последнего очка двенадцатого гейма рванулся за трудным мячом и повредил правую лодыжку, которая буквально вывернулась наизнанку. Трибуны корта Филиппа Шатрие замерли от ужаса, слушая душераздирающие вопли несчастного теннисиста.

Покинув арену на инвалидной коляске, Зверев через несколько минут вернулся туда лишь для того, чтобы помахать публике костылем, после чего уехал в больницу на обследование. Надаль же, пожелав сопернику побыстрее восстановиться, на послематчевой пресс-конференции снова говорил про собственные болячки и даже сообщил репортерам, что якобы променял бы свою новую стопу на четырнадцатый парижский титул, за который ему предстоит поспорить в воскресенье.

Издание Marca тем временем сообщает, что Roland Garros может оказаться для Надаля последним турниром в нынешнем сезоне, хотя его агент пока эту информацию опроверг. Ну первой ракеткой мира станет теперь россиянин Даниил Медведев, в марте уже носивший это звание на протяжении трех недель. Правда, произойдет это не в ближайший понедельник, а 13 июня, когда у Новака Джоковича сгорят 2000 очков, заработанных за победу на прошлогоднем Roland Garros.