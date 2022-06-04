Швентек выиграла второй турнир «Большого шлема». У нее 35 побед подряд

В профессиональном теннисе (на уровне WTA и ITF) полька выиграла 16 из 17 финалов. Единственное поражение — дебютный финал WTA в Лугано в 2019-м против Полоны Герцог (3:6, 6:3, 3:6).

За девять выигранных финалов WTA Швентек не отдала ни сета и ни разу не проиграла больше пяти геймов за матч. За семь выигранных финалов ITF она отдала один сет — Мартине Ди Джузеппе в Бергамо-2017.

Сегодня Швентек, выигравшая также «Ролан Гаррос“-2020, стала десятой женщиной в Открытой эре, несколько раз побеждавшей на парижском “Большом шлеме”. Из них младше нее на момент второй победы были только Моника Селеш, Штеффи Граф и Крис Эверт.

Кроме того, она пятая лидер посева, победившая в Париже за последние 25 лет.

Швентек — самая молодая чемпионка двух ТБШ после Марии Шараповой, выигравшей свой второй в 19 лет на US Open−2006.

Швентек взяла шестой титул подряд (Доха, Индиан-Уэллс, Майами, Штутгарт, Рим). Последней в женском туре шесть турниров подряд выиграла Жюстин Энен на стыке сезонов 2007—2008 (Торонто, US Open, Штутгарт, Цюрих, итоговый турнир, Сидней).

Победная серия Швентек из 35 матчей занимает седьмое место среди самых длинных в истории женского тенниса.