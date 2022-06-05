Надаль победил Рууда и в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Матч продолжался 2 часа 30 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:0. Экс-первая ракетка мира, пятый номер рейтинга ATP Надаль один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16. У восьмого номера рейтинга ATP Рууда — ни одного эйса, одна двойная и два реализованных рейтинга из трех.