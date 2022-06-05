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19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Надаль победил Рууда и в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос».

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Источник: Reuters

Матч продолжался 2 часа 30 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:0. Экс-первая ракетка мира, пятый номер рейтинга ATP Надаль один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16. У восьмого номера рейтинга ATP Рууда — ни одного эйса, одна двойная и два реализованных рейтинга из трех.

36-летний Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Это 22-я победа испанца на турнирах «Большого шлема» в карьере, рекорд среди мужчин по этому показателю.

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