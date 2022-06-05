Надаль о травме: «Я играл с онемевшей стопой. Делали инъекцию в нерв»

«Если бы я не верил, то, наверное, меня бы здесь не было. Но, конечно, это большой сюрприз. И в мире тенниса все знают, что подготовка была неидеальной. Сначала я пропустил полтора месяца тренировок из-за перелома ребра. А потом заболела стопа. Эта травма никогда не исчезает, но в Риме было особенно тяжело. Но тут со мной был мой врач. Не знаю, как объяснить это по-английски, но мы играли с онемевшей стопой. Делали инъекцию в нерв. Так что стопа засыпала. Поэтому мне удалось сыграть».