Надаль взял 22-й «шлем», а главное — не завершил карьеру

Ролан Гаррос. Мужчины. Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:3, 6:3, 6:0.

Надаль сотворил новое чудо, несмотря на все свои проблемы со здоровьем взяв титул на втором «меджоре» в нынешнем сезоне. «Ролан Гаррос» покорился королю грунта уже в 14-й раз. Навряд ли когда-нибудь еще мы увидим такое безусловного доминирование одного игрока на одном покрытии. На сей раз многое было предопределено после победы Рафы на Джоковичем в четвертьфинале, ранними вылетами Алькараса и Циципаса, а также травмой Зверева. Норвежец Рууд, при всем к нему уважении, опыта матчей на топ-уровне не имел, и в финале исполнил роль статиста.

Надаль и Рууд — лидеры тура по победам на грунте с 2018 года. Каспер — молодой теннисист, впервые оказавшийся в финале «Большого шлема». При этом он еще и ученик академии Надаля. Рафа в 30-й раз играл в титульном поединке «мейджора». Два разных поколения, обоим теннисистам было что доказывать: для одного на кону — лишь первый «Большой шлем», для второго 14-й «Ролан Гаррос». Казалось, что градус напряжения выше поднять уже было нельзя, но само сражение получилось легким. Надаль снова поднял над головой излюбленную чашу.

Аншлаг на трибунах

Выход Надаля в финал Открытого чемпионата Франции был омрачен ужасной травмой Александра Зверева, из-за которой теннисист из Германии снялся с турнира. Саше диагностировали разрыв боковых связок. Несмотря на то, что полуфинал Надаль — Зверев продолжался всего два сета, он длился 3 часа (меньше этого времени длился второй полуфинал Рууд — Чилич). Это было физически и эмоционально сложное для Рафы сражение, учитывая, что он играет на обезоболивающих. Но на финал против Каспера ему нужно было забыть о боли, ставки были слишком высоки.

Хью Грант, Майкл Дуглас, Шарлотта Генсбур и Билли Джин-Кинг — это неполный список звезд, которые приехали посмотреть на триумф Надаля. Ясное небо, крыша центрального корта имени Филипа Шатрие была открыта, на трибунах полный аншлаг.

Рууд поначалу был зажат и немного нервничал, ему было сложно раскрепоститься. Помимо этого, он двигался хуже своего противника. Каспер старался чаще играть глубоко с бекхенда по линии, но ошибался. Надаль в свою очередь старался играть активно, не растягивая розыгрыши на n-количество ударов, чтобы как можно быстрее заканчивать каждую партию. Он торопился, как делал это и Каспер. Итог: большое количество невынужденных ошибок с обеих сторон.

Совершив две двойные ошибки, Надаль дал шанс норвежцу исправить ситуацию, и если бы счет стал по два, может быть, это как-то раскрепостило Рууда, но счет стал 3:1. С преимуществом в гейм Король грунта заканчивается первую партию. Намеченный план четко выполнялся: он регулярно выходил к сетке и бросал укороченные удары. Очевидно, что на Каспере очень сказывалось давление: 23-летний парень играет против самого Надаля и всего стадиона в Париже.

Рууд никак не мог собраться

Во втором сете Рууд выглядел увереннее и интересней. На пару минут показалось, что игровое преимущество начало переходить в его руки (до счета 1:3), но Рафа собрался и выиграл 5 геймов подряд. Как ни старался Каспер, и обратный кросс использовал, и дроп-шоты, но так обороняться и атаковать, как делал это Надаль, у него не получалось. У него также отсутствовала стабильность. По итогу за маэстро оказалась и вторая партия: норвежец ее подарил своей двойной ошибкой.

В третьем сете Касперу уже нечего было терять. Здесь ему нужно было полностью освободиться от осознания того, что он играет против Надаля и внести кардинальные изменения в свою игру, но этого не произошло. Матч, честно, выглядел будничным. Интриги и сопротивления между Зверевым и Рафой было больше, чем здесь. Все возможности, которые были у Рууда, он почему-то не использовал. Как итог: испанец завоевал 22-титул «Большого шлема». Каспер — хороший игрок, но Рафа — великий, и это был его день.

Перед финалом чуть напрягали слухи о дополнительной пресс-конференции Надаля после финала на фоне постоянных разговоров о том, что это, возможно, последний турнир Рафы, и плюс его хроническая травма стопы. Все это навлекало на мысли о завершении карьеры, но в послематчевом интервью, к радости большинства поклонников, Надаль не объявил о завершении карьеры: «Это лучший турнир на земле. Спасибо всем тем, кто помогал этим соревнованиями быть лучше. Я всегда был счастлив, когда приезжал сюда. Не знаю, что произойдет дальше, но я продолжу бороться».

Рууд тоже высказался и поблагодарил Надаля за такой финал: «Теперь я понимаю, что чувствуют твои соперники. Хочу сказать тебе, твоей семье и команде, твоей академии большое спасибо. Ты всегда был человеком, который меня вдохновлял. Надеюсь, ты будешь продолжать играть и выигрывать».

У теннисистов впереди травяной сезон и «Уимблдон», но Рафы там не будет. Под вопросом участие и в US Open. Да и имеет ли это сейчас какое-то значение? Здесь и сейчас важно лишь то, что он рекордсмен по «шлемам», он великий спортсмен, который весь турнир провел, преодолевая боль. Он в 36 лет продолжает показывать наивысший уровень тенниса и радовать зрителей. А вот что будет дальше, мы тоже пока не знаем.