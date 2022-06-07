Французский велогонщик Мартен об инъекциях Надаля: «В велогонках это назвали бы допингом»

В воскресенье, 5 июня, 36-летний испанец победил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:3, 6:3, 6:0 и завоевал свой 14-й титул «Ролан Гаррос». После матча он рассказал, что ему делали уколы анестезии из-за болей в ноге перед каждой встречей на турнире.

«В велогонках это назвали бы допингом, — приводит слова Мартена Сyclism Actu со ссылкой на L'Equipe. — Но даже если бы это было не так, все бы обрушились на велогонщика, назвав это допингом, потому что такие культурный фон и стереотипы связаны с велоспортом. А люди хвалят Рафаэля за то, что он способен зайти так далеко, превозмогая боль. Теннисистов считают героями, но на самом деле они используют вещества. Все это очень погранично».

По словам велогонщика, то, что сделал Надаль, было бы невозможно в велогонках.

«Я считаю это нормальным. Если велогонщики больны или травмированы, то они не соревнуются. Мне это кажется здравым смыслом. Кроме того, инъекции не только обладают лечебным эффектом, они также могут влиять на производительность или быть перенаправлены для улучшения производительности», — сказал он.