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11:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщили подробности серьезной травмы Зверева

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев выбыл из строя на срок от шести до восьми недель из-за травмы ноги, сообщает журналист L'Equipe Кентен Мойне в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Зверев надеется вернуться на корт в начале августа, когда начнутся турниры в США. Он намерен полностью восстановиться к Открытому чемпионату США, который пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Зверев получил травму на прошлой неделе в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля. 25-летний немец не смог доиграть встречу, которая завершилась при счете 7:6 (10:8), 6:6 в пользу испанца, и покинул корт в инвалидной коляске. Позднее немец сообщил, что получил разрыв нескольких латеральных связок правой ноги.

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