Арина Соболенко вышла в ⅛ финала теннисного турнира в Нидерландах

Сегодня в 1/16 финала шестая ракетка планеты обыграла в двух сетах украинскую теннисистку Катерину Байндль, которая занимает 142-е место в мировом рейтинге, — 6:4, 6:1. Встреча длилась 1 час 20 минут. В матче за попадание в четвертьфинал Соболенко встретится с нидерландской спортсменкой Арианной Хартоно (172-й номер рейтинга WTA).
В первом раунде мужских соревнований соперником белоруса Ильи Ивашко (40-й номер рейтинга АТР) будет американский теннисист Маккензи Макдональд (51).
Соревнования на открытых травяных кортах Хертогенбоса завершатся 12 июня.