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17:51 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в ⅛ финала теннисного турнира в Нидерландах

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на турнире категории WTA-250 в нидерландском Хертогенбосе с призовым фондом $251 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в 1/16 финала шестая ракетка планеты обыграла в двух сетах украинскую теннисистку Катерину Байндль, которая занимает 142-е место в мировом рейтинге, — 6:4, 6:1. Встреча длилась 1 час 20 минут. В матче за попадание в четвертьфинал Соболенко встретится с нидерландской спортсменкой Арианной Хартоно (172-й номер рейтинга WTA).

В первом раунде мужских соревнований соперником белоруса Ильи Ивашко (40-й номер рейтинга АТР) будет американский теннисист Маккензи Макдональд (51).

Соревнования на открытых травяных кортах Хертогенбоса завершатся 12 июня.

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