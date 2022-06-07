Арина Соболенко вышла в ⅛ финала теннисного турнира в Нидерландах

Сегодня в 1/16 финала шестая ракетка планеты обыграла в двух сетах украинскую теннисистку Катерину Байндль, которая занимает 142-е место в мировом рейтинге, — 6:4, 6:1. Встреча длилась 1 час 20 минут. В матче за попадание в четвертьфинал Соболенко встретится с нидерландской спортсменкой Арианной Хартоно (172-й номер рейтинга WTA).