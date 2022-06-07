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7 июня, источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл в первом круге турнира в Нидерландах

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (49-й номер мирового рейтинга) пробился во второй круг турнира категории АТР-250 в нидерландском Хертогенбосе с призовым фондом 848,1 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: tennis.by

В сегодняшнем поединке первого раунда белорус одолел американского теннисиста Маккензи Макдональда (51) — 6:3, 6:7 (8:10), 6:1. Матч длился 2 часа 15 минут. В ⅛ финала соперником Ильи Ивашко будет финн Эмил Руусувуори (62).

В 1/16 финала женского турнира с призовым фондом $251 тыс. шестая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко уверенно переиграла украинскую теннисистку Катерину Байндль, которая занимает 142-е место в мировом рейтинге, — 6:4, 6:1. В матче за попадание в четвертьфинал лучшая белорусская теннисистка встретится с нидерландской спортсменкой Арианне Хартоно (172).

Соревнования на открытых травяных кортах Хертогенбоса завершатся 12 июня.

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