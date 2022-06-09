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17:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уимблдон выдаст рекордные призовые, несмотря на санкции и скандал с Россией

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета увеличил размер призовых на Уимблдоне, несмотря на лишение соревнований рейтинговых очков из-за отстранения российских теннисистов, сообщается на сайте турнира.

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Источник: AP 2022

Общий призовой фонд турнира Большого шлема в Лондоне составит 47,1 миллиона евро (40,35 млн фунтов стерлингов). Победители Уимблдона в мужском и женском одиночном разряде получат по 2,34 млн евро (2 млн фунтов). По сравнению с 2021 годом призовой фонд турнира увеличился на 11,1% и на 5,4% — с 2019 годом.

В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса. Тогда игрокам, которые имели право на прямое участие в турнире, вместо призовых в общей сложности было выплачено 11,76 млн евро (10,06 млн фунтов).

В апреле организаторы Уимблдона из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов (АTР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки.

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