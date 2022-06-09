Лучший теннисист Казахстана мощно выругался и взорвал соцсети
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завершил выступление в одиночном разряде на турнире ATP-250 в немецком Штутгарте, сообщают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завершил выступление в одиночном разряде на турнире ATP-250 в немецком Штутгарте, сообщают Vesti.kz.
В матче за выход в четвертьфинал ему противостоял британский теннисист Энди Маррей, который выиграл со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 1 час и 42 минуты. Казахстанец сделал девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи, тогда как его соперник шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.
Отметим, что Бублик занимает 42-е место в рейтинге ATP, а Маррей — 68-е.
По ходу встречи казахстанец не скупился на нецензурные выражения. Теннисист, который известен своей эмоциональностью, мощно выругался прямо на корте. Это видео разлетелось в соцсетях.