Лучший теннисист Казахстана мощно выругался и взорвал соцсети

Источник: Miami Open

В матче за выход в четвертьфинал ему противостоял британский теннисист Энди Маррей, который выиграл со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час и 42 минуты. Казахстанец сделал девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи, тогда как его соперник шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Отметим, что Бублик занимает 42-е место в рейтинге ATP, а Маррей — 68-е.