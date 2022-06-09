Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Словакия
Футбол. Лига наций
19:00
Молдавия
Латвия
Футбол. Лига наций
9.06
Португалия
Чехия
20
Футбол. Лига наций
9.06
Швейцария
Испания
01
Футбол. Лига наций
9.06
Норвегия
Словения
00
Футбол. Лига наций
9.06
Швеция
Сербия
01
Футбол. Лига наций
9.06
Косово
Северная Ирландия
32
Футбол. Лига наций
9.06
Греция
Кипр
30
Футбол. Лига наций
9.06
Гибралтар
Болгария
11
Футбол. Лига наций
9.06
Северная Македония
Грузия
03
Футбол. Лига наций
9.06
Мальта
Эстония
12
Все события
Фоторепортажи
20«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
12АСА 139: лучшие фото турнира
9 июня, источник: БЕЛТА

Белорус Илья Ивашко стал четвертьфиналистом теннисного турнира в Хертогенбосе

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (49-й номер мирового рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в нидерландском Хертогенбосе с призовым фондом 848,1 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в ⅛ финала белорус за полтора часа обыграл финского теннисиста Эмила Руусувуори (62) — 6:4, 6:2. В четвертьфинале Илья Ивашко встретится со второй ракеткой планеты россиянином Даниилом Медведевым. На старте турнира Илья Ивашко одолел американца Маккензи Макдональда (51) — 6:3, 6:7 (8:10), 6:1.

Также сегодня в женском турнире шестая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила нидерландскую теннисистку Арианну Хартоно (172) — 6:2, 6:3. В четвертьфинале соперницей лучшей белорусской теннисистки будет бельгийка Элисон ван Эйтванк (46). В первом раунде Арина Соболенко обыграла в двух сетах украинскую теннисистку Катерину Байндль (142-й номер мирового рейтинга) — 6:4, 6:1.

Соревнования на открытых травяных кортах Хертогенбоса завершатся 12 июня.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Папа придумал уморительное развлечение для малыша - все довольны! (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь