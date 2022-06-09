Белорус Илья Ивашко стал четвертьфиналистом теннисного турнира в Хертогенбосе

Сегодня в ⅛ финала белорус за полтора часа обыграл финского теннисиста Эмила Руусувуори (62) — 6:4, 6:2. В четвертьфинале Илья Ивашко встретится со второй ракеткой планеты россиянином Даниилом Медведевым. На старте турнира Илья Ивашко одолел американца Маккензи Макдональда (51) — 6:3, 6:7 (8:10), 6:1.

Также сегодня в женском турнире шестая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила нидерландскую теннисистку Арианну Хартоно (172) — 6:2, 6:3. В четвертьфинале соперницей лучшей белорусской теннисистки будет бельгийка Элисон ван Эйтванк (46). В первом раунде Арина Соболенко обыграла в двух сетах украинскую теннисистку Катерину Байндль (142-й номер мирового рейтинга) — 6:4, 6:1.