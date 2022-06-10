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21:17 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в Нидерландах

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (49-й номер мирового рейтинга) не сумел выйти в полуфинал турнира категории АТР-250 в нидерландском Хертогенбосе с призовым фондом 848,1 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче ¼ финала белорус оказал упорнейшее сопротивление второй ракетке планеты россиянину Даниилу Медведеву, но все же уступил в двух партиях — 6:7 (8:10), 4:6. В первом сете Илья Ивашко дважды имел шанс победить, выигрывая 5:4 и 6:5, но россиянин выровнял положение и дожал соперника на тай-брейке. Игра длилась 1 час 53 минуты.

В 1/16 финала Илья Ивашко одолел американца Маккензи Макдональда (51) — 6:3, 6:7 (8:10), 6:1, а потом переиграл финского теннисиста Эмила Руусувуори (62) — 6:4, 6:2.

Также сегодня в четвертьфинале женского турнира шестая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одолела в трехсетовом поелинке бельгийку Элисон ван Эйтванк (46) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). До этого Арина Соболенко победила в двух сетах украинскую теннисистку Катерину Байндль (142) — 6:4, 6:1 и представительницу Нидерландов Арианну Хартоно (172) — 6:2, 6:3. В полуфинале соперницей лучшей белорусской теннисистки будет американка Шелби Роджерс (42). В другом матче за попадание в финал встретятся россиянки Вероника Кудерметова (24) и Екатерина Александрова (30).

Полуфиналы пройдут завтра, а решающий поединок соревнований на открытых травяных кортах Хертогенбоса состоится 12 июня.

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