Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в Нидерландах

В сегодняшнем полуфинальном поединке белоруска, занимающая шестое место в мировом рейтинге, переиграла в двух сетах американку Шелби Роджерс, у которой 42-я позиция, — 7:6 (8:6), 6:0. В первой партии, длившейся больше часа, Соболенко уступала 5:6, но сумела сравнять счет, а потом вырвать победу на тай-брейке. Во втором сете американка не сумела взять ни одного гейма. В решающем матче Арина Соболенко встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой (30-й номер рейтинга WTA).

В 1/16 финала Соболенко обыграла в двух сетах украинку Катерину Байндль (142) — 6:4, 6:1, во втором раунде победила нидерландскую теннисистку Арианну Хартоно (172) — 6:2, 6:3, а в четвертьфинале одолела бельгийку Элисон ван Эйтванк (46) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). Для 24-летней белорусской теннисистки предстоящий финал будет 17-м в карьере, в десяти из них Арина Соболенко становилась победительницей.

В четвертьфинале мужских соревнований белорус Илья Ивашко (40) в упорной борьбе уступил второй ракетке планеты россиянину Даниилу Медведеву — 6:7 (8:10), 4:6. На старте турнира Илья Ивашко переиграл в трехсетовом поединке американского теннисиста Маккензи Макдональда (51) — 6:3, 6:7 (8:10), 6:1, а во втором круге выиграл у финна Эмила Руусувуори (62) — 6:4, 6:2.