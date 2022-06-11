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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Дядя Надаля заявил, что Рафаэль сыграет на Уимблдоне-2022

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказался о возможности участия племянника в грядущем Уимблдоне.

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Источник: Reuters

В финале «Ролан Гаррос» — 2022 Надаль разгромил представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Во время турнира у испанца обострилась хроническая травма — некроз ладьевидной кости стопы, из-за чего ему пришлось играть на обезболивающих. После Парижа Надаль прошёл процедуру радиочастотного лечения.

«Да, Рафаэль сыграет на Уимблдоне. Я разговаривал с ним. Сначала он сказал: “Всё ещё болит”. Но уже вчера он сказал, что ему намного лучше. Он хочет тренироваться. И если у него будет хотя бы небольшой шанс, то он сыграет на Уимблдоне. В понедельник он выйдет на корт», — приводит слова Тони Надаля Tennis.net.

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