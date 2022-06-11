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19:31 (мск), источник: Sport24

Кудерметова вышла в финал парного турнира в Нидерландах

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизой Мертенс обыграла японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию в полуфинале парного турнира в Хертогенбосе.

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Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась победой российско-бельгийского дуэта в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Ранее этот же день Кудерметова проиграла свой полуфинальный матч в одиночном разряде, уступив соотечественнице Екатерине Александровой.

В финале парного турнира Кудерметова и Мертенс сыграют с дуэтом Эллен Перес (Австралия) / Тамара Зиданшек (Словения).

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