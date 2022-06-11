Кудерметова вышла в финал парного турнира в Нидерландах
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизой Мертенс обыграла японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию в полуфинале парного турнира в Хертогенбосе.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийкой Элизой Мертенс обыграла японок Эри Ходзуми и Макото Ниномию в полуфинале парного турнира в Хертогенбосе.
Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась победой российско-бельгийского дуэта в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.
Ранее этот же день Кудерметова проиграла свой полуфинальный матч в одиночном разряде, уступив соотечественнице Екатерине Александровой.
В финале парного турнира Кудерметова и Мертенс сыграют с дуэтом Эллен Перес (Австралия) / Тамара Зиданшек (Словения).