Кудерметова вышла в финал парного турнира в Нидерландах

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась победой российско-бельгийского дуэта в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Ранее этот же день Кудерметова проиграла свой полуфинальный матч в одиночном разряде, уступив соотечественнице Екатерине Александровой.