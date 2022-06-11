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20«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
20:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев обыграл Маннарино и вышел в финал турнира в Хертогенбосхе

Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел ½ финала травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды).

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Источник: Reuters

В полуфинале вторая ракетка мира Медведев в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино. Встреча закончилась со счётом 7:5, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. Маннарино, занимающий 70-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

В финале соревнований Медведев встретится с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном. Ранее 205-я ракетка мира сенсационно обыграл в полуфинале турнира канадца Феликса Оже-Альяссима.

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