Медведев обыграл Маннарино и вышел в финал турнира в Хертогенбосхе

В полуфинале вторая ракетка мира Медведев в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино. Встреча закончилась со счётом 7:5, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. Маннарино, занимающий 70-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.