«Когда это прекратится?» Кирьос столкнулся с расизмом на турнире в Штутгарте

Произошло это в полуфинале турнира против британца Энди Маррея (6:7 (5:7), 2:6), где он подвергся расистским оскорблениям со стороны зрителей. Во втором сете судья наказал Кирьоса геймом за высказывания в адрес зрителей.

«Когда это закончится? Сколько еще терпеть расистские оскорбления с трибун? Понимаю, что мое поведение зачастую неидеально, но “ты, маленькая паршивая овца”, “заткнись и играй” — такие замечания недопустимы. Когда я отвечаю зрителям, меня штрафуют. Это бардак», — написал Кириос в соцсетях.