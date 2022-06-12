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11:48 (мск), источник: Sport24

«Когда это прекратится?» Кирьос столкнулся с расизмом на турнире в Штутгарте

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что столкнулся с расизмом на турнире в Штутгарте.

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Источник: Reuters

Произошло это в полуфинале турнира против британца Энди Маррея (6:7 (5:7), 2:6), где он подвергся расистским оскорблениям со стороны зрителей. Во втором сете судья наказал Кирьоса геймом за высказывания в адрес зрителей.

«Когда это закончится? Сколько еще терпеть расистские оскорбления с трибун? Понимаю, что мое поведение зачастую неидеально, но “ты, маленькая паршивая овца”, “заткнись и играй” — такие замечания недопустимы. Когда я отвечаю зрителям, меня штрафуют. Это бардак», — написал Кириос в соцсетях.

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