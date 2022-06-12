Казахстанская теннисистка выиграла 25-й титул в карьере

Матч начался с размена брейками, но затем Марии активизировались и три раза подряд взяли подачу соперниц, выиграв партию 6:2 Во втором сете ключевой момент наступил при счете 3:3: Анне и Валерии удалось сделать два брейка и выиграть партию — 6:3. На решающем супер тай-брейке казахтанско-украинский дуэт отыграл два матч-пойнта и вырвал победу — 14:12.