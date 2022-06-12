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12:44 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская теннисистка выиграла 25-й титул в карьере

Казахстанка Анна Данилина вместе с украинкой Валерией Страховой выиграла турнир в парном разряде во Франции, сообщает пресс-служба ФТК. Призовой фонд соревнований составил60 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Лидеры посева в финале обыграли Марию Лурдес Карле (Аргентина) и Марию Тимофееву (Россия).

Матч начался с размена брейками, но затем Марии активизировались и три раза подряд взяли подачу соперниц, выиграв партию 6:2 Во втором сете ключевой момент наступил при счете 3:3: Анне и Валерии удалось сделать два брейка и выиграть партию — 6:3. На решающем супер тай-брейке казахтанско-украинский дуэт отыграл два матч-пойнта и вырвал победу — 14:12.

Титул во Франции стал для Данилиной 25-м в парном разряде.

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