Александрова завоевала титул в Хертогенбосхе, обыграв шестую ракетку мира Соболенко

В финале соревнований Александрова (7) обыграла шестую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:0. Отметим, что в первом сете Екатерина проигрывала 2:4 по геймам.

Встреча продлилась 1 час 18 минут. Александрова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Соболенко — три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

По ходу турнира Александрова обыграла украинок Даяну Ястремскую и Ангелину Калинину, американку Кэти Макнели (Q) и соотечественницу Веронику Кудерметову (6).