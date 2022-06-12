Россиянин Медведев сенсационно проиграл 205-й ракетке мира
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале травяного турнира в нидерландском Хертогенбосе, призовой фонд которого составляет около 650 тысяч евро.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале травяного турнира в нидерландском Хертогенбосе, призовой фонд которого составляет около 650 тысяч евро.
В финальной встрече россиянин, получивший первый номер посева, проиграл нидерландцу Тиму ван Рейтховену со счетом 4:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.
Ван Рейтховен завоевал своей первый титул на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он занимает 205-е место в рейтинге ATP. Медведев с 13 июня поднимется на первую строчку.