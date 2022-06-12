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17:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянин Медведев сенсационно проиграл 205-й ракетке мира

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале травяного турнира в нидерландском Хертогенбосе, призовой фонд которого составляет около 650 тысяч евро.

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Источник: Reuters

В финальной встрече россиянин, получивший первый номер посева, проиграл нидерландцу Тиму ван Рейтховену со счетом 4:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.

Ван Рейтховен завоевал своей первый титул на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он занимает 205-е место в рейтинге ATP. Медведев с 13 июня поднимется на первую строчку.

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