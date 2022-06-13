Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в ⅛ финала турнира в Берлине

В сегодняшнем матче 1/16 финала одиночного разряда белоруска одолела российскую теннисистку Анастасию Гасанову (147) — 6:2, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Во втором раунде соперницей Александры Саснович будет победительница завтрашнего матча между испанкой Гарбинье Мугурусой (10) и представительницей Германии Андреа Петкович (59). Также завтра пятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в первом раунде сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, занимающей 24-ю позицию в рейтинге WTA.