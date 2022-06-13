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13 июня, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в ⅛ финала турнира в Берлине

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (38-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом 611 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: https://www.pressball.by/

В сегодняшнем матче 1/16 финала одиночного разряда белоруска одолела российскую теннисистку Анастасию Гасанову (147) — 6:2, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Во втором раунде соперницей Александры Саснович будет победительница завтрашнего матча между испанкой Гарбинье Мугурусой (10) и представительницей Германии Андреа Петкович (59). Также завтра пятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в первом раунде сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, занимающей 24-ю позицию в рейтинге WTA.

В ⅛ финала парного разряда белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан обыграли сегодня испанско-тунисский дуэт Гарбинье Мугуруса / Унс Джабир — 6:4, 3:6, 13:11.

Турнир на травяных кортах столицы Германии завершится 19 июня.

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