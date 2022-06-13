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13 июня, источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в ⅛ финала турнира в Халле

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился во второй круг турнира категории АТР-500 в немецком Галле с призовым фондом 2,1 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом раунде белорус, занимающий 42-е место в мировом рейтинге, переиграл в трехсетовом поединке немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа, у которого 149-я позиция, — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 5 минут. В ⅛ финала Илья Ивашко встретится с победителем матча между первой ракеткой планеты россиянином Даниилом Медведевым и бельгийцем Давидом Гоффеном (39-й номер рейтинга АТР).

На женском турнире в Берлине с призовым фондом 611 тыс. евро белоруска Александра Саснович (38) в 1/16 финала обыграла российскуб теннисистку Анастасию Гасанову (147) — 6:2, 4:6, 6:3. Завтра первой соперницей пятой ракетки мира белоруски Арины Соболенко будет еще одна россиянка Вероника Кудерметова, занимающая 24-ю позицию в рейтинге WTA.

Также сегодня в первом раунде парного разряда белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан одолели испанско-тунисский дуэт Гарбинье Мугуруса / Унс Джабир — 6:4, 3:6, 13:11.

Турниры на травяных кортах Германии финишируют 19 июня.

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