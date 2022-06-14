«Я это заслужил». Медведев прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP

«Счастлив снова оказаться на вершине, я действительно это заслужил. Что касается поражения в Хертогенбосхе, мировой рейтинг все-таки охватывает 52 недели, а не одну, иначе у нас все время появлялась бы новая первая ракетка мира», — сказал Медведев на пресс-конференции.