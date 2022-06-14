«Я это заслужил». Медведев прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP.
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP.
«Счастлив снова оказаться на вершине, я действительно это заслужил. Что касается поражения в Хертогенбосхе, мировой рейтинг все-таки охватывает 52 недели, а не одну, иначе у нас все время появлялась бы новая первая ракетка мира», — сказал Медведев на пресс-конференции.
13 июня Медведев вновь стал лидером рейтинга ATP. Ранее он уже возглавлял рейтинг ATP c 28 февраля по 21 марта 2022 года.