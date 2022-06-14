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09:24 (мск), источник: Sport24

«Я это заслужил». Медведев прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP.

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Источник: Reuters

«Счастлив снова оказаться на вершине, я действительно это заслужил. Что касается поражения в Хертогенбосхе, мировой рейтинг все-таки охватывает 52 недели, а не одну, иначе у нас все время появлялась бы новая первая ракетка мира», — сказал Медведев на пресс-конференции.

13 июня Медведев вновь стал лидером рейтинга ATP. Ранее он уже возглавлял рейтинг ATP c 28 февраля по 21 марта 2022 года.

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