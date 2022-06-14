Медведев установил рекорд среди россиян по числу призовых
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел на первое место по призовым деньгам за карьеру среди российских теннисистов.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел на первое место по призовым деньгам за карьеру среди российских теннисистов.
После травяного турнира в нидерландском Хертогенбосе, где Медведев уступил в финале, сумма его призовых за карьеру составила 23 893 002 доллара. Он почти на 10 тысяч долларов обошел олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова (23 883 797 долларов).
Третье место среди россиян занимает Николай Давыденко (16,18 млн долларов). Также в топ-5 входят Марат Сафин (14,37 млн) и Михаил Южный (14,26 млн). На шестой строчке располагается Андрей Рублев (12,05 млн).
Медведеву 26 лет. Он является победителем Открытого чемпионата США 2021 года. В понедельник россиянин вновь возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).