Медведев установил рекорд среди россиян по числу призовых

После травяного турнира в нидерландском Хертогенбосе, где Медведев уступил в финале, сумма его призовых за карьеру составила 23 893 002 доллара. Он почти на 10 тысяч долларов обошел олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова (23 883 797 долларов).