Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс получила wild card для участия в Уимблдоне

ТАСС, 14 июня. Американская теннисистка Серена Уильямс выступит на Уимблдоне после того, как получила специальное приглашение (wild card) в основную сетку соревнований. Об этом во вторник сообщает пресс-служба турнира.

Wild card также получили трехкратный победитель турниров Большого шлема швейцарец Стэн Вавринка и победитель турнира в Хертогенбосе представитель Нидерландов Тим ван Рейтховен, который 12 июня в финальном матче обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 6:4, 6:1. Медведев 13 июня возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Американка получила травму подколенного сухожилия в матче первого круга Уимблдона против белоруски Александры Саснович в 2021 году и с тех пор не сыграла ни одного матча.

Уильямс 40 лет, она является бывшей первой ракеткой мира и 23-кратной победительницей турниров Большого шлема. Она занимает второе место по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт (24). Также на ее счету три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде и одна — в одиночном.