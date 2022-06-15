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14:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге одиночного разряда турнира в Галле обыграл бельгийца Давида Гоффена со счетом 6:3, 6:2.

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Источник: Reuters

Встреча длилась 1 час и 6 минут.

В этом матче Медведев выполнил шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету бельгийца две подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Следующим соперником Медведева станет белорусский теннисист Илья Ивашко.

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