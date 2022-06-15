Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Сегодня во втором раунде соревнований белоруска за полтора часа обыграла в двух партиях представительницу Германии Андреа Петкович (59) — 6:4, 6:4. В 1/16 финала Саснович одолела российскую теннисистку Анастасию Гасанову (147) — 6:2, 4:6, 6:3. В четвертьфинале соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между четвертой ракеткой планеты Унс Джабир из Туниса и американкой Алисией Паркс (169).