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19:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (38-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу на турнире категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом 611 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня во втором раунде соревнований белоруска за полтора часа обыграла в двух партиях представительницу Германии Андреа Петкович (59) — 6:4, 6:4. В 1/16 финала Саснович одолела российскую теннисистку Анастасию Гасанову (147) — 6:2, 4:6, 6:3. В четвертьфинале соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между четвертой ракеткой планеты Унс Джабир из Туниса и американкой Алисией Паркс (169).

Вчера лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко (6) проиграла в стартовом матче россиянке Веронике Кудерметовой (24) — 6:2, 5:7, 4:6.

В ⅛ финала парного разряда белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан обыграли испанско-тунисский дуэт Гарбинье Мугуруса / Унс Джабир — 6:4, 3:6, 13:11.

Турнир на травяных кортах столицы Германии завершится 19 июня.

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