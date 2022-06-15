Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Сегодня во втором раунде соревнований белоруска за полтора часа обыграла в двух партиях представительницу Германии Андреа Петкович (59) — 6:4, 6:4. В 1/16 финала Саснович одолела российскую теннисистку Анастасию Гасанову (147) — 6:2, 4:6, 6:3. В четвертьфинале соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между четвертой ракеткой планеты Унс Джабир из Туниса и американкой Алисией Паркс (169).
Вчера лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко (6) проиграла в стартовом матче россиянке Веронике Кудерметовой (24) — 6:2, 5:7, 4:6.
В ⅛ финала парного разряда белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан обыграли испанско-тунисский дуэт Гарбинье Мугуруса / Унс Джабир — 6:4, 3:6, 13:11.
Турнир на травяных кортах столицы Германии завершится 19 июня.