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16 июня, источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл первой ракетке мира на турнире в Галле

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (42-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире категории АТР-500 в немецком Галле с призовым фондом 2,1 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке с первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым белорус уступил в двух партиях — 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 35 минут. На прошлой неделе в четвертьфинале соревнований в нидерландском Хертогенбосе Даниил Медведев также выиграл у Ильи Ивашко в двух сетах — 7:6 (10:8), 6:4. В 1/16 финала турнира в Галле Илья Ивашко переиграл в трехсетовом поединке немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа (149) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

На женском турнире в Берлине с призовым фондом 611 тыс. евро белоруска Александра Саснович (38) в первом круге обыграла российскую теннисистку Анастасию Гасанову (147) — 6:2, 4:6, 6:3, а потом выиграла у представительницы Германии Андреа Петкович (59) — 6:4, 6:4. Следующей соперницей Александры Саснович будет тунисская теннисистка Унс Джабир (4).

В четвертьфинале парного разряда белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан проиграли сегодня канадско-мексиканскому тандему Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос — 4:6, 2:6. В первом раунде белорусско-американская пара победила испанско-тунисский дуэт Гарбинье Мугуруса / Унс Джабир — 6:4, 3:6, 13:11.

Турниры на травяных кортах Германии финишируют 19 июня.

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