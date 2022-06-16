Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл первой ракетке мира на турнире в Галле

Сегодня в поединке с первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым белорус уступил в двух партиях — 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 35 минут. На прошлой неделе в четвертьфинале соревнований в нидерландском Хертогенбосе Даниил Медведев также выиграл у Ильи Ивашко в двух сетах — 7:6 (10:8), 6:4. В 1/16 финала турнира в Галле Илья Ивашко переиграл в трехсетовом поединке немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа (149) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).