Карен Хачанов проиграл Оскару Отте и не вышел в полуфинал турнира в Галле

В полуфинале турнира в Галле Отте сыграет либо с соотечественником Хачанова Даниилом Медведевым, либо с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Матч Медведева начнётся не ранее 15:35 мск. В других четвертьфинальных встречах сыграют Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Ник Кирьос (Австралия) и Хуберт Хуркач (Польша) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Все четвертьфинальные матчи состоятся сегодня, 17 июня.