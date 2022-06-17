Белоруска Александра Саснович проиграла в ¼ финала теннисного турнира в Берлине

В первом сете сегодняшнего поединка за выход в полуфинал белоруска уступала четвертой ракетке планеты Унс Джабир из Туниса 2:5, затем сумела выиграть четыре гейма подряд и победила на тай-брейке — 7:6 (7:3). Однако на большее у Александры Саснович сил не хватило — вторую и третью партии она проиграла с одинаковым счетом 2:6. В ½ финала соперницей Унс Джабир будет американка Кори Гауфф (13). В другом полуфинальном матче гречанка Мария Саккари (6) встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (17).
До сегодняшнего поражения Александра Саснович одолела российскую теннисистку Анастасию Гасанову (147) — 6:2, 4:6, 6:3, а в ⅛ финала обыграла в двух партиях представительницу Германии Андреа Петкович (59) — 6:4, 6:4.
Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко (5) проиграла в стартовом матче россиянке Веронике Кудерметовой (24) — 6:2, 5:7, 4:6.
В парном разряде белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан сначала победили испанско-тунисский дуэт Гарбинье Мугуруса / Унс Джабир — 6:4, 3:6, 13:11, а в четвертьфинале проиграли канадско-мексиканскому тандему Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос — 4:6, 2:6.
Соревнования на травяных кортах столицы Германии завершатся 19 июня.