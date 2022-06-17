Белоруска Александра Саснович проиграла в ¼ финала теннисного турнира в Берлине

В первом сете сегодняшнего поединка за выход в полуфинал белоруска уступала четвертой ракетке планеты Унс Джабир из Туниса 2:5, затем сумела выиграть четыре гейма подряд и победила на тай-брейке — 7:6 (7:3). Однако на большее у Александры Саснович сил не хватило — вторую и третью партии она проиграла с одинаковым счетом 2:6. В ½ финала соперницей Унс Джабир будет американка Кори Гауфф (13). В другом полуфинальном матче гречанка Мария Саккари (6) встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (17).