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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Первая ракетка мира Даниил Медведев потерпел крупное поражение в финале турнира в Галле

Чемпион US Open — 2021, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев потерпел крупное поражение в финале травяного турнира категории ATP−500 в Галле (Германия).

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Источник: Reuters

В решающем матче Медведев (1) проиграл 12-му номеру рейтинга, поляку Хуберту Хуркачу (5) со счётом 1:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Хуркача девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что для Медведева это второй проигранный финал подряд. На прошлой неделе в решающем матче турнира в Хертогенбосхе Даниил уступил 205-й ракетке мира нидерландцу Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6.

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