Первая ракетка мира Даниил Медведев потерпел крупное поражение в финале турнира в Галле

В решающем матче Медведев (1) проиграл 12-му номеру рейтинга, поляку Хуберту Хуркачу (5) со счётом 1:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Хуркача девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.