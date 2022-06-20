Хуркач назвал Медведева лучшим теннисистом в мире

Финальная встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Хуркача.

«Медведев — невероятный игрок. Он лучший в мире, поэтому играть с ним очень сложно. С самого начала матча у меня проходили все нужные удары, что придало мне дополнительный импульс», — цитирует Хуркача официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).