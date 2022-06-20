Хуркач назвал Медведева лучшим теннисистом в мире
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Поляк Хуберт Хуркач после победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале травяного теннисного турнира в немецком Халле назвал своего соперника невероятным игроком.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Поляк Хуберт Хуркач после победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале травяного теннисного турнира в немецком Халле назвал своего соперника невероятным игроком.
Финальная встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Хуркача.
«Медведев — невероятный игрок. Он лучший в мире, поэтому играть с ним очень сложно. С самого начала матча у меня проходили все нужные удары, что придало мне дополнительный импульс», — цитирует Хуркача официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Для 25-летнего Хуркача этот титул стал пятым в карьере, а также первым в нынешнем сезоне. Медведев проиграл третий финал в 2022 году.