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21 июня, источник: БЕЛТА

Саснович и Морозова вышли в ¼ финала парного разряда турнира в Бад-Хомбурге

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки пробились в четвертьфинал парного разряда турнира в немецком Бад-Хомбурге с призовым фондом $251 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в ⅛ финала Александра Саснович и словачка Тереза Михаликова обыграли в двух партиях бельгийско-венгерский дуэт Гретье Миннен / Анна Бондарь — 6:3, 7:5. В матче за выход в полуфинал белорусско-словацкая пара встретится с белоруской Лидией Морозовой и американкой Кейтлин Кристиан, которые одолели немецко-британский тандем Вивиан Хайзен / Саманта Маррей — 5:7, 7:6 (9:7), 10:8. На старте одиночного разряда Александра Саснович уступила французской теннисистке Каролин Гарсия — 6:2, 3:6, 4:6.

В первом раунде мужского одиночного разряда турнира в испанской Мальорке с призовым фондом 886,5 тыс. евро белорусский теннисист Илья Ивашко обыграл финна Эмила Руусувуори — 6:4, 6:1. В ⅛ финала соперником белоруса будет шестая ракетка планеты грек Стефанос Циципас.

Соревнования в Испании и Германии финишируют 25 июня.

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