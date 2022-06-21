Саснович и Морозова вышли в ¼ финала парного разряда турнира в Бад-Хомбурге

Сегодня в ⅛ финала Александра Саснович и словачка Тереза Михаликова обыграли в двух партиях бельгийско-венгерский дуэт Гретье Миннен / Анна Бондарь — 6:3, 7:5. В матче за выход в полуфинал белорусско-словацкая пара встретится с белоруской Лидией Морозовой и американкой Кейтлин Кристиан, которые одолели немецко-британский тандем Вивиан Хайзен / Саманта Маррей — 5:7, 7:6 (9:7), 10:8. На старте одиночного разряда Александра Саснович уступила французской теннисистке Каролин Гарсия — 6:2, 3:6, 4:6.
В первом раунде мужского одиночного разряда турнира в испанской Мальорке с призовым фондом 886,5 тыс. евро белорусский теннисист Илья Ивашко обыграл финна Эмила Руусувуори — 6:4, 6:1. В ⅛ финала соперником белоруса будет шестая ракетка планеты грек Стефанос Циципас.
Соревнования в Испании и Германии финишируют 25 июня.