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21 июня, источник: Vesti.kz

Сенсацией завершился матч с участием казахстанца на турнире в Италии

Казахстанец Григорий Ломакин в дуэте с украинцем Владиславом Манафовым в парном разряде турнира серии Челленджер в Италии выбили из борьбы фаворитов турнира, сообщает пресс-служба ФТК.

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Источник: ФТК

Ломакин и Манафов на старте турнира встретились с первой парой соревнований — Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу из США. Казахстанско-украинский тандем в первом сете довел дело до тай-брейка, где в плотной борьбе уступил — 6:7 (12:14).

Во второй партии проиграли американцы — 3:6.

На супер тай-брейке Ломакин и Манафов проигрывали со счетом 2:7. Однако, Григорию и Владиславу невероятным образом удается совершить камбэк и вырвать победу — 10:8.

Напомним, что американский дуэт в начале 2021 года в Нур-Султане на турнире ATP Forte Challenger 125 стал чемпионами парного разряда.

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