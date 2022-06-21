Сенсацией завершился матч с участием казахстанца на турнире в Италии

Источник: ФТК

Ломакин и Манафов на старте турнира встретились с первой парой соревнований — Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу из США. Казахстанско-украинский тандем в первом сете довел дело до тай-брейка, где в плотной борьбе уступил — 6:7 (12:14).

Во второй партии проиграли американцы — 3:6.

На супер тай-брейке Ломакин и Манафов проигрывали со счетом 2:7. Однако, Григорию и Владиславу невероятным образом удается совершить камбэк и вырвать победу — 10:8.