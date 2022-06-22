Серена Уильямс одержала победу в первом матче с лета 2021 года

Во встрече первого раунда Уильямс и Жабер одержали победу над чешкой Марией Боузковой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо со счетом 2:6, 6:3, 13:11. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.

Для Уильямс эта встреча стала первой с лета 2021 года. Тогда бывшая первая ракетка мира из-за травмы подколенного сухожилия досрочно завершила матч первого круга Уимблдона против представительницы Белоруссии Александры Соснович.