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10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серена Уильямс одержала победу в первом матче с лета 2021 года

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс и представительница Туниса Онс Жабер вышли во второй круг в парном разряде на турнире в британском Истбурне.

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Источник: Reuters

Во встрече первого раунда Уильямс и Жабер одержали победу над чешкой Марией Боузковой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо со счетом 2:6, 6:3, 13:11. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.

Для Уильямс эта встреча стала первой с лета 2021 года. Тогда бывшая первая ракетка мира из-за травмы подколенного сухожилия досрочно завершила матч первого круга Уимблдона против представительницы Белоруссии Александры Соснович.

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