Медведев разгромил Карацева в третьем сете и вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке

Даниил уступил в первом сете со счётом 4:6, а затем выиграл 6:3, 6:2. Поединок длился 2 часа 19 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Карацева один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.