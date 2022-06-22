Даниил Медведев представил логотип личного бренда
Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев представил логотип личного бренда, сообщает Boardroom в «Твиттере».
Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев представил логотип личного бренда, сообщает Boardroom в «Твиттере».
Теннисист подал заявку на товарный знак, который будет распространяться на теннисное оборудование, линию одежды и многое другое.
Напомним, 22 июня Медведев обыграл своего соотечественника Аслана Карацева во втором круге травяного турнира ATP−250 на Мальорке (Испания).
Даниил уступил в первом сете со счётом 4:6, а затем выиграл 6:3, 6:2. Поединок длился 2 часа 19 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Карацева один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.