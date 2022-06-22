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22:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев представил логотип личного бренда

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев представил логотип личного бренда, сообщает Boardroom в «Твиттере».

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Источник: Reuters

Теннисист подал заявку на товарный знак, который будет распространяться на теннисное оборудование, линию одежды и многое другое.

Напомним, 22 июня Медведев обыграл своего соотечественника Аслана Карацева во втором круге травяного турнира ATP−250 на Мальорке (Испания).

Даниил уступил в первом сете со счётом 4:6, а затем выиграл 6:3, 6:2. Поединок длился 2 часа 19 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Карацева один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

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