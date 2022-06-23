Медведев проиграл пять финалов подряд. Что творится с первой ракеткой мира?

В минувшие выходные Медведев уступил в финале турнира в немецком Халле. Россиянин ударно проводит травяной сезон, учитывая отстранение от Уимблдона, и пытается сыграть на этом покрытии как можно больше матчей. Однако пока он останавливается в шаге от трофея. На немецких кортах Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу (1:6, 4:6), который после этой победы вошел в топ-10 мирового рейтинга.

В Халле Хуркач показал великолепную игру, в решающем матче не дав россиянину ни шанса. Об этом сказал заслуженный тренер России Андрей Ольховский, комментируя итоги турнира:

Ожидал более упорной борьбы. Хуркач был лучше во всех отношениях. Ему лучше давались подачи, розыгрыши, да и в целом играл свободнее Даниила. Раз уж он взял 78% очков на первой подаче, это говорит само за себя. Хуркач очень грамотно провел матч с точки зрения тактики. С таким оппонентом нужно держать свою подачу. Кроме того, Даниил провалил начало обеих партий, во второй попытался вернуться, но ничего не вышло. Что тут сказать, Медведев уступил очень достойному сопернику, который сейчас находится в великолепной форме. Думаю, Хуркач будет одним из претендентов на победу на Уимблдоне. Андрей Ольховский заслуженный тренер России

За неделю до этого в голландском Хертогенбосе Медведев в финале уступил куда менее грозному сопернику. Победы россиянина лишил местный теннисист Тим ван Рейтховен, который на момент финала шел в третьей сотне рейтинга АТР.

Несмотря на сенсационное поражение, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не был удивлен таким результатом, назвав турнир «тренировочным» для Даниила.

Поражение в финале не сенсационное, Даня на этом турнире играл как получится, это был тренировочный турнир для него. Шамиль Тарпищев президент Федерации тенниса России

Стоит учитывать, что недавно Медведев перенес операцию и вернулся на корт только в мае. Однако предыдущие три финала россиянин проиграл задолго до хирургического вмешательства. После успеха на US Open и долгожданной первой победы на турнире Большого Шлема Даниил уступил Новаку Джоковичу в финале парижского «Мастерса», Александру Звереву — в решающем матче ATP Finals, Рафаэлю Надалю — в финале Australian Open.

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Такая статистика в финальных матчах нетипична для Медведева. До победы на US Open россиянин во встречах за титул чувствовал себя куда увереннее, победив в девяти финалах из 13.

Возможно, в этом виновато скомканное начало сезона-2022. Тяжелое поражение в финале Australian Open от Надаля выбило Даниила из колеи, а вскоре за ним последовала операция по удалению грыжи и восстановление. Однако все это не помешало россиянину вернуться на вершину рейтинга. Медведев будет первым номером мирового топа как минимум до августа из-за лишения Уимблдона очков. Теннисное сообщество высказывает скромный оптимизм в отношении перспектив Даниила.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук справедливо отметил, что Медведев вернулся на первую строчку мирового рейтинга по стечению обстоятельств и не демонстрирует самую качественную игру в туре. Однако вернуть лучшие кондиции ему вполне по силам.

«Судя по последним выступлениям, Даниил находится не в оптимальной форме, раз уступает соперникам, которые ниже его в классе, — сказал он. — Возможно, если бы не эта пауза весной, он стал бы первой ракеткой мира заслуженно. В данный момент он пытается вернуть былые кондиции и рано или поздно сделает это. С другой стороны, это аванс, который обязывает его верить в себя и мотивирует вернуть форму. В любом случае хорошо, что российский теннисист возглавил рейтинг. Верю, что Медведев в состоянии закрепиться на этой позиции».

Уверен в скором прогрессе россиянина и Андрей Ольховский. После поражения Медведева в Халле специалист отметил, что Даниил заметно прибавил по сравнению с предыдущей неделей, даже несмотря на обидный проигрыш.

Возможно, спад в игре российского теннисиста наступил в правильное время. Отстранение от Уимблдона позволит Медведеву поработать над аспектами игры, которые до сих пор не удаются ему на 100% после операции. Вскоре после английских соревнований тур плавно переедет обратно на комфортные для Даниила хардовые корты. Там ему предстоит доказать серьезность своих притязаний на лидерство в мировом рейтинге.