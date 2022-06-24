Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Футбол. Еврокубки
22:30
Интер Э
Викингур Р
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
Все события
Фоторепортажи
11Все еврокубковые победы Жозе Моуринью
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российских теннисисток не допустили до участия в турнире в Латвии

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Латвийский теннисный союз (LTS) достиг договоренности об отстранении российских и белорусских спортсменок от участия в турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Лиепае, сообщается на официальном сайте LTS.

Наверх
Источник: Reuters

«Латвийский теннисный союз достиг договоренности с Международной федерацией тенниса о том, что в этом году лиепайский международный турнир по теннису среди женщин состоится в июле без участия российских и белорусских спортсменов», — говорится в сообщении LTS.

Как сообщает в Twitter журналист Янник Шнайдер, спортсменок без объяснения причин удалили из списка участниц соревнований, которые стартуют 11 июля. Теннисистки получили письма с уведомлениями, что они не смогут выступить ни на каких профессиональных турнирах на территории Латвии.

Изначально турнир с призовым фондом в 60 тысяч долларов должен был пройти в третьей декаде мая, однако его перенесли на середину июля.

Ранее решение о недопуске россиян и белорусов приняли организаторы всех британских турниров травяного сезона, включая Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, проводящий Уимблдон.

 Его называли убийцей бабушек: история главного афериста в футболе
Многомиллионный бизнес в США и ожидание ребенка: где сейчас Мария Шарапова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь