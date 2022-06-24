Российских теннисисток не допустили до участия в турнире в Латвии

«Латвийский теннисный союз достиг договоренности с Международной федерацией тенниса о том, что в этом году лиепайский международный турнир по теннису среди женщин состоится в июле без участия российских и белорусских спортсменов», — говорится в сообщении LTS.

Как сообщает в Twitter журналист Янник Шнайдер, спортсменок без объяснения причин удалили из списка участниц соревнований, которые стартуют 11 июля. Теннисистки получили письма с уведомлениями, что они не смогут выступить ни на каких профессиональных турнирах на территории Латвии.

Изначально турнир с призовым фондом в 60 тысяч долларов должен был пройти в третьей декаде мая, однако его перенесли на середину июля.