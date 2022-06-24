Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:30
Интер Э
Викингур Р
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
Все события
Фоторепортажи
13Столкновения полиции с фанатами перед финалом ЛЧ
20«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
11:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев сыграет на турнире в Нур-Султане

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выступит на турнире Astana Open в Нур-Султане (Казахстан), который пройдёт с 18 по 25 сентября. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я очень рад участвовать в турнире Astana Open в этом году. Многие великие игроки до меня приезжали в этот замечательный город, и я с нетерпением жду начала турнира», — сказал Медведев.

«Мы рады, что Медведев подтвердил свой приезд. В этом году столица нашей страны в третий раз примет соревнование столь высокого уровня. Это уже традиция, что в Казахстан приезжают лучшие игроки мира: ранее это были Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Жо-Вильфрид Тсонга и теперь действующая первая ракетка мира», — добавил вице-президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Юрий Польский.

 «Бетербиев — монстр». Как чеченский боец потряс мир
«Мужикам в юбках» запретили соревноваться. Разум побеждает?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь