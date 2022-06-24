Маррей высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона

«По большому счету не имеет значения, могут ли какие-то теннисисты принять участие в турнире или нет и есть ли рейтинговые очки. Конечно, я знаю немало российских игроков, дружу с ними и сочувствую им, что они не в состоянии конкурировать. Я понимаю, что это может показаться им несправедливым, но я понимаю позицию Уимблдона. Это очень сложно, но, в конце концов, идет спецоперация, а теннисный турнир не так важен, я думаю», — цитирует Маррея Bloomberg Quicktake.