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12:58 (мск), источник: Sport24

Маррей высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал решение организаторов Уимблдона не допустить до турнира российских теннисистов.

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Источник: AP 2022

«По большому счету не имеет значения, могут ли какие-то теннисисты принять участие в турнире или нет и есть ли рейтинговые очки. Конечно, я знаю немало российских игроков, дружу с ними и сочувствую им, что они не в состоянии конкурировать. Я понимаю, что это может показаться им несправедливым, но я понимаю позицию Уимблдона. Это очень сложно, но, в конце концов, идет спецоперация, а теннисный турнир не так важен, я думаю», — цитирует Маррея Bloomberg Quicktake.

Напомним, что ATP и WTA осудили Уимблдон и приняли решение не начислять рейтинговые очки по итогам данного турнира.

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