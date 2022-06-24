Маррей высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона
Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал решение организаторов Уимблдона не допустить до турнира российских теннисистов.
Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал решение организаторов Уимблдона не допустить до турнира российских теннисистов.
«По большому счету не имеет значения, могут ли какие-то теннисисты принять участие в турнире или нет и есть ли рейтинговые очки. Конечно, я знаю немало российских игроков, дружу с ними и сочувствую им, что они не в состоянии конкурировать. Я понимаю, что это может показаться им несправедливым, но я понимаю позицию Уимблдона. Это очень сложно, но, в конце концов, идет спецоперация, а теннисный турнир не так важен, я думаю», — цитирует Маррея Bloomberg Quicktake.
Напомним, что ATP и WTA осудили Уимблдон и приняли решение не начислять рейтинговые очки по итогам данного турнира.