Без россиян, но с Сереной и Новаком. Ждать ли сюрпризов от Уимблдона?

Несмотря на все обстоятельства, лишение рейтинговых очков и отсутствие российских и белорусских теннисистов, Уимблдон состоится, да еще и с огромнейшим призовым фондом — победители одиночных разрядов получат по 2 миллиона фунтов стерлингов. Без Медведева, Рублева, Хачанова и Карацева (и Саши Зверева с разрывом связок) следить за турниром будет, конечно, менее увлекательно, но тем не менее в мужской половине «мейджора» почти полный аншлаг: Джокович, Циципас, Надаль, Берреттини, Маррей и даже Вавринка.

Для Джоковича выиграть Уимблдон — дело чести

Новак Джокович в отсутствие Дани Медведева и Александра Зверева является первым «сеяным» турнира и находится в более проходимой половине сетки, чем Надаль и Берреттини, но не все так гладко. Новак проводит самый странный и непростой сезон в своей карьере, поэтому выиграть сейчас Уимблдон для него дело принципа и чести. Другой вопрос — позволит ли ему сделать это спортивная форма.

Ноле отказался от возможности принять участие в выставочном турнире, на котором были Надаль и Циципас, поэтому в его арсенале нет ни одного матча на траве в текущем сезоне. Несмотря на то что Рафа вместе с Кирьосом находятся во второй половине сетки, на пути Джоковича к финалу могут встретиться Карлос Алькарас и Хуберт Хуркач, который совсем недавно обыграл Даню Медведева в финале турнира в Галле. И все же для начала ему надо пройти Сун Ву Квона из Южной Кореи.

После лечения стопы в Испании Надаль неделю тренировался на Майорке, а чуть позже сыграл два показательных матча в клубе «Херлингем». В среду Рафа обыграл Стэна Вавринку (6:3, 6:3), а вот в пятницу проиграл Феликсу Оже-Альяссиму (6:7, 6:4, 3:10). Как сказал его тренер Марк Лопес, стопа Надаля в хорошем состоянии и его не беспокоит. Именно поэтому сам Надаль надеется быть на сто процентов готовым к Уимблдону, чтобы показать лучший уровень тенниса в свои 36. Первым соперником в Англии для Рафы станет Франциско Черундоло (Аргентина).

Берреттини — темная итальянская лошадка

Парень, к которому определенно стоит присмотреться, — это Маттео Берреттини. Именно с ним Рафа тренировался перед Уимблдоном, и именно Маттео выиграл последние два турнира на траве, хотя вернулся в тур после трехмесячного отсутствия и травмы. Темная итальянская лошадка в прошлом году проиграла в финале Уимблдона Джоковичу, но сегодня теннисисты подходят к турниру в разном состоянии. На стороне Маттео — молодость и отсутствие такого давления, которое оказывается сейчас на Ноле или Рафу. Не исключаем, что Берреттини сможет взять реванш за прошлый год и наконец выиграть свой первый «мейджор».

А как же сэр Энди Маррей? Двукратный чемпион Уимблдона жаждет выиграть его в третий раз, и финал в Штутгарте создает для этого определенные предпосылки. Угрозой может стать Джон Изнер, который является соперником Энди по второму кругу, а в третьем уже грозит встреча с Янником Синнером.

Возвращение Серены Уильямс

Женская часть турнира пройдет без наших девушек, а также без белорусских звезд Арины Соболенко и Виктории Азаренко, но зато с Сереной Уильямс и Игой Свентек. Шансы на то, что первая ракетка мира и вторая «сеяная» турнира Аннет Контавейт встретятся в финале, не сказать что нулевые, но близкие к этому, учитывая тенденции в женском туре. Примечательно, что фаворитом считается Ига, но она не сыграла ни одного матча на траве с тех пор, как завоевала титул на «Ролан Гаррос». Свой вояж по турнирной сетке полька начнет встречей с Яной Фетт (Хорватия).

Пытается подняться с дивана Серена Уильямс, которая охотится за 24-м «Шлемом». Американская суперветеранша год не играла в одиночном разряде, и вот она снова на Уимблдоне. В прошлый раз все завершилось печально — травма бедра не дала Серене пройти и круга на травяном «мейджоре». Что будет в этот раз, предугадать сложно. Скажем только, что на прошлой неделе Серена достаточно уверенно выступала в паре с Онс Жабер (ровно до того момента, когда Жабер получила травму правого колена). Получившая wild card Уильямс в первом раунде Уимблдона проверит себя в матче против Армони Тан из Франции.

Участие любимицы Англии Эммы Радукану под вопросом — девушка боится, что не успеет восстановиться к началу турнира после травмы мышц живота. Накануне она тренировалась около часа на первом корте Уимблдона, но вторую тренировку, на которой британка должна была сыграть с Гарбинье Мугурусой, Эмма пропустила. Радукану сыграет на домашних кортах впервые в качестве первой ракетки Великобритании, поэтому на нее очень рассчитывают организаторы, ведь чемпионка US Open стала неким брендом, который очень хорошо продается. Количество рекламных контрактов, которые девушка заключила за прошедший год, намного превышает количество выигранных титулов. Тем не менее окончательно сбрасывать ее со счетов несправедливо.

Уимблдон. Первый круг

Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 1) — Сун Ву Квон (Корея)

Карлос Алькарас (Испания, 5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Энди Маррей (Великобритания) — Джеймс Дакворт (Австралия)

Стэн Вавринка (Швейцария) — Янник Синнер (Италия, 10)

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Альберт Рамос-Винолас (Испания)

Хуберт Хуркач (Польша, 7) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Александр Ритшард (Швейцария)

Маттео Берреттини (Италия, 8) — Кристиан Гарин (Чили)

Ник Кирьос (Австралия) — Пол Джабб (Великобритания)

Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Борна Чорич (Хорватия)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Максим Кресси (США)

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

Женщины