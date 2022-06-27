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15:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев и Бастиан Швайнштайгер сыграли в гольф. Фото

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новые фотографии в своих социальных сетях.

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Источник: Reuters

На снимках Медведев изображён с чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером. Теннисист и футболист сыграли в гольф.

«Не могу покинуть траву. Весёлый день с Бастианом Швайнштайгером», — подписал фотографии Медведев.

Источник: Соцсети Даниила Медведева
Источник: Соцсети Даниила Медведева
Источник: Соцсети Даниила Медведева

Напомним, Даниил Медведев вынужден пропустить Уимблдонский теннисный турнир, который начнётся сегодня, 27 июня, и закончится 10 июля. Организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских игроков, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков.

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