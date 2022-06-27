Уимблдон стартовал, но не прошло и часа, как все матчи были прерваны из-за дождя
Уимблдон-2022 стартовал сегодня в 13:10 по московскому времени, однако менее чем через час все матчи были остановлены из-за дождя.
Уимблдон-2022 стартовал сегодня в 13:10 по московскому времени, однако менее чем через час все матчи были остановлены из-за дождя.
Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранила от Уимблдона спортсменов из России и Беларуси. Из-за этого решения организаторов турнира ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.
В этом году призовой фонд травяного турнира составил рекордные £ 40 350 000. В прошлом году, например, призовой фонд равнялся £ 35 000 000.
Действующим победителем в одиночном разряде у мужчин является серб Новак Джокович, у женщин — австралийка Эшли Барти, которая этой весной завершила карьеру. В парном разряде у мужчин действующими чемпионами являются хорваты Никола Мектич и Мате Павич, у женщин — китаянка Се Шувэй и бельгийка Элисе Мертенс.