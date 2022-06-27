Уимблдон стартовал, но не прошло и часа, как все матчи были прерваны из-за дождя

Уимблдон стартовал, но не прошло и часа, как все матчи были прерваны из-за дождя

Уимблдон-2022 стартовал сегодня в 13:10 по московскому времени, однако менее чем через час все матчи были остановлены из-за дождя.